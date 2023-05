Eerste vrouwelijke voorzitter ooit bij de KBVB: opvolger Paul Van den Bulck bekend

Pascale Van Damme (54) wordt de eerste vrouwelijke voorzitter ooit bij de Belgische voetbalbond. Ze neemt het roer tijdelijk over van Paul Van den Bulck, die vanmiddag ontslag nam.

Tot op vandaag was ze onafhankelijk bestuurder bij de grootste sportfederatie van het land, nu neemt ze het roer tijdelijk over als voorzitster. "Het geeft me veel vertrouwen dat de volledige raad van bestuur en het directiecomité samen de bladzijde willen omslaan, en met vereende krachten verder willen bouwen aan de toekomst van de KBVB", aldus Van Damme in een mededeling van de voetbalbond.

Twee maanden geleden moest algemeen directeur Peter Bossaert opstappen, vanmiddag nam ex-voorzitter Paul Van den Bulck officieel ontslag. Van Damme moet weer voor rust zorgen bij de Belgische voetbalbond na een woelige periode. "Van Damme wenst op een constructieve, integere en collaboratieve manier haar rol als voorzitter te vervullen, in nauwe samenwerking met de leden van de Raad van Bestuur en het directiecomité."

Als voorzitster van de voetbalbond moet ze toezicht houden op de werking van de directie. Voorlopig blijft ze op post tot de volgende voorzittersverkiezing.