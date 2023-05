Hommeles met voormalig Anderlecht-coach werd hem teveel: van Nistelrooij stapt op bij PSV

Wat er al langer zat aan te komen, is nu realiteit. Ruud van Nistelrooij stapt per direct op bij PSV. Dat meldt de Eindhovense club via haar website.

"Ruud van Nistelrooij heeft woensdagochtend bekend gemaakt te vertrekken bij PSV. Na verschillende gesprekken over interne zaken die de afgelopen weken werden gevoerd, vond dinsdagavond een gesprek plaats tussen de directie en Van Nistelrooij. Daarin werd besloten de focus op de wedstrijd van aanstaande zondag tegen AZ te houden en na het seizoen verder te praten", staat te lezen op de website van de club. Er was al langer sprake van hommeles tussen hoofdcoach van Nistelrooij en zijn assistenten Fred Rutten (ex-Anderlecht) en André Ooijer. Fred Rutten neemt voorlopig over als T1 bij de Eindhovenaars. In zijn eerste, en meteen ook laatste, seizoen voor PSV wist Ruud van Nistelrooij de beker en de supercup van Nederland te winnen. In de competitie staat de Eindhovense club momenteel op een tweede plek, goed voor een ticket voor de derde voorronde van de Champions League.