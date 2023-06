Meevaller van formaat? Supporters dringen aan voor komst van Eden Hazard

Eden Hazard vertrekt deze zomer bij Real Madrid. Het is uitkijken of hij voor een nieuwe uitdaging kiest of op pensioen gaat.

Sinds hij een paar dagen geleden zijn vertrek bij Real Madrid aankondigde, staat Eden Hazard centraal in veel transfergeruchten. Vancouver in de MLS of een mogelijk pensioen lijken de twee grootste mogelijkheden.

In ieder geval is er één club die hem graag terug wil hebben en dan vooral zijn supporters: Lille OSC. Voordat hij bij Chelsea kwam, maakte Hazard daar zijn profdebuut in 2007 en won hij de titel in 2011 en de Franse beker.

De Franse supporters zijn Eden Hazard nog lang niet vergeten, ondanks het feit dat hij daar in 2012 al vertrok. Meer dan tien jaar later doen zij op sociale media meer en meer de oproep om Hazard terug naar Lille te halen. De #HazardAuLOSC is al meer dan 6.000 keer gebruikt.