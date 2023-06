Grote oef! Deze naam mag je al schrappen als opvolger van Aster Nzeyimana in Extra Time

Aster Nzeyimana maakt de overstap van de VRT naar VTM. Het is dan ook uitkijken wie zijn opvolger wordt bij Extra Time.

Aster Nzeyimana presenteerde sinds dit seizoen Extra Time, als opvolger van Frank Raes. Het zal echter bij dat ene seizoen blijven, want het sportanker maakt de overstap naar VTM. Een stevig verlies, zo zegt Ricus Jansegers, content-directeur bij VRT.

“Wij kunnen Aster niet bieden wat hij bij VTM krijgt, noch inhoudelijk, noch financieel. Hebben we er alles aan gedaan om hem te houden? Alles wat binnen onze macht ligt”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad over de zaak.

Nzeyimana kwam met het voorstel dat hij van VTM kreeg naar Jansegers. “Natuurlijk heb ik gevloekt. Potverdikke, zo’n talent. Maar ik heb meteen gezegd: Aster, dat is een mooi voorstel, daar kunnen wij niet tegenop, veel succes.”

Jansegers ging ook direct op zoek naar een opvolger. Een naam die al vaak viel als mogelijke opvolger kan al worden geschrapt en we zijn er zeker van dat heel wat voetbalfans daar blij om zullen zijn.

“Het vertrek van Aster biedt ook kansen. Een vervanger voor Aster in Extra time hebben we nog niet, nee. En nee, het wordt niet Niels Destadsbader. Voor Niels staan er drie nieuwe projecten in de steigers, naast Zomerhit. Wees dus gerust: die onterechte kritiek op Niels, die gaan we pareren.”