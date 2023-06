Jan Vertonghen scherp na situatie rond Thibaut Courtois

Jan Vertonghen sprak op maandag de pers toe in Estland in aanloop naar het duel dinsdagavond. Ook hij liet zich uit over de situatie van Thibaut Courtois.

"Ik zou dit niet doen", was hij duidelijk op de persconferentie in Tallinn. "Maar goed: ik ben nog nooit de beste keeper van de wereld geweest en voor de ene ligt aanvoerder zijn gevoeliger dan voor de andere."

"Ik heb een paar keer in de situatie gezeten waarin ik dacht aanvoerder te zijn en het niet was. Tof is dat niet, maar je probeert het ene plaats te geven."

"Voor mij was dat nooit een reden om nog maar te overwegen te stoppen met de Rode Duivels. Ik wist niet dat het zo diep zat, het is een pijnlijke en jammerlijke situatie."

"Het groepsproces is belangrijk. Dat is nu toch wel verstoord en er zal een oplossing voor gevonden moeten worden."

Schrikken

"Na morgen kunnen we alles even laten bekoelen en kan er hopelijk een oplossing gevonden worden. Voor mij was dit een verrassing, maar ik heb hem nog niet gesproken dus kan ik nog niet veel zeggen."

"Zoiets leeft in de groep. Elke keer een speler het kamp moet verlaten brengt dat iets teweeg. Het was schrikken toen we de bevestiging kregen."