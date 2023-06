RECONSTRUCTIE: Hazard wou géén verbrekingsvergoeding, maar Real Madrid stond op gouden handdruk

Eden Hazard heeft zijn contract bij Real Madrid in onderling overleg ontbonden. De voormalige Rode Duivel kreeg een stevige gouden handdruk van Florentino Perez. Al toonden beiden partijen ook op dat vlak enorme klasse.

Real Madrid betaalt Eden Hazard twintig miljoen euro om zijn kastje in de kleedkamer leeg te maken. Nochtans had de voormalige Rode Duivel recht op een slodige dertig miljoen euro. Maar eigenlijk zit het verhaal nog anders in elkaar.

Marca weet dat Hazard bij het eerste gesprek meteen liet weten dat hij geen verbrekingsvergoeding wou krijgen. Ook de flankaanvaller weet dat hij niet geslaagd is bij Real Madrid, terwijl De Koninklijke in 2019 maar liefst 115 miljoen euro op de bankrekening van Chelsea FC stortte.

Gouden handdruk

Maar in dat verhaal wou Florentino Perez niet meegaan. De voorzitter van Real Madrid apprecieerde de geste van Hazard, maar besliste dat de voormalige Rode Duivel wél recht had op een gouden handdruk. Heren onder elkaar, quoi.