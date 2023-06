Loïs Openda een van de attracties op EK? "Dat hij hier is, is een sterk signaal"

Lois Openda heeft zin in het EK voor beloften in Georgië. Dat hij er van bij de start bij is? Dat is een knap signaal.

Ameen Al-Dakhil, Olivier Deman en Aster Vranckx zijn pas na de wedstrijd tegen Estland aangesloten bij de U21, maar Openda was er al. En hij heeft er zin in. Boost "Dat hij er nu al is, dat is een enorme boost voor iedereen", aldus Jacky Mathijssen op een persconferentie in Tbilisi. "Hij toont alles wat ik van een speler wil zien." "Hij wil het truitje dragen, hij is gemotiveerd. Hij doet het werk en geeft een sterk signaal aan zijn ploegmaats. Ik ben er héél blij mee, los van zijn sportieve kwaliteiten." Openda zelf? Die blijft er rustig onder: "De beslissing om snel naar hier te komen is collectief genomen. Ik wilde hier graag zijn en de groep helpen." "Ik ben hier niet toegekomen als een ster. Ik sta niet boven de anderen, ik wil gewoon de groep helpen. Het is logisch dat ik dat wil doen."





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg België - Nederland live op Voetbalkrant.com vanaf 18:00.