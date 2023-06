Ruud Vormer ondanks degradatie met Essevee: "Dat had ik nog nooit meegemaakt"

Ruud Vormer blijft speler van Zulte Waregem. Nochtans was hij niet van plan om in de Challenger Pro League te spelen.

Zulte Waregem is heel blij dat Ruud Vormer ook na de degradatie aan boord blijft. En uiteindelijk is de Nederlander dat ook, al was hij eerst niet overtuigd om dat te doen.

En of hij klaar is om te schitteren dit seizoen in de Challenger Pro League. Daar heeft hij ook een goede reden voor. “Ik heb echt zo’n lekkere vakantie gehad! Vijf weken was ik thuis, dat had ik nog nooit meegemaakt. Dan krijg je wel weer zin om aan het seizoen te beginnen”, vertelt hij aan de Krant van West-Vlaanderen.

De degradatie heeft er toch ingehakt bij Vormer, maar uiteindelijk wist de club hem toch te overtuigen om door te gaan, ook al wordt het een ander soort voetbal spelen dan hij de vorige jaren gewoon was.

“Ik ben echt positief verrast. Alles is gewoon goed geregeld. Natuurlijk is Club Brugge een ander niveau, met alle respect ... Ik had daar een mooie tijd, maar hier ook. Het beviel me echt. Daarom dat ik zo baalde door die schouderblessure. Het begon zo goed. In januari gingen we zo omhoog. Ik dacht: nou, we zitten goed, we wonnen. En dan bam: niks aan te doen.”