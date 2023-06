Hein Vanhaezebrouck trekt aan de alarmbel: "Dat is ondertussen al gebeurd"

KAA Gent is aan het nieuwe seizoen begonnen. Dat doet Hein Vanhaezebrouck voorlopig met 20 spelers.

Hein Vanhaezebrouck is aan de voorbereidingen op het nieuwe seizoen begonnen met KAA Gent. De kern is stevig verjongd in vergelijking met vorig seizoen.

“Dat was nodig. Tenzij er opportuniteiten komen, houden we daar ook rekening mee in de aanwerving”, zegt trainer Hein Vanhaezebrouck aan Het Nieuwsblad.

Voor zijn eerste oefenmatch van vrijdag heeft Vanhaezebrouck 19 fitte spelers, waarvan vijf jongeren en vier doelmannen. “Voor die eerste wedstrijd zullen we vier, misschien vijf spelers extra uit de beloften moeten halen. Het is niet de bedoeling dat het zo blijft, zeker omdat we over minder dan vijf weken al Europees spelen.”

Vanhaezebrouck maakt een rekensommetje. “We moeten absoluut ook naar 23, 24 spelers. Het is niet de bedoeling dat nog verder aan te vullen met jongeren. En we willen voldoende titularissen. Een groep van 30 met slechts 14 titularissen, daar ben je niets mee. In totaal hebben we 20 veldspelers, maar dan mét al die jongeren én Depoitre die nog lange tijd out is.”

Er moet dus dringend versterking komen. “Het is wachten tot er wat beweegt op transfervlak. Maar als je talmt, verlies je ook opties. Dat is al gebeurd. Laat ons hopen dat zich dat niet herhaalt, of je komt in de problemen. Dan moet je je huiswerk weer helemaal opnieuw maken.”