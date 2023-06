Wouter Vrancken geeft speler nieuwe kans: "Het is nu aan hem"

Wouter Vrancken is tevreden over de eerste training bij KRC Genk. De motivatie is volgens de trainer bijzonder groot.

De ontgoocheling van de ontknoping van vorig seizoen is weg bij de Limburgers. Na een korte vakantie wil Wouter Vrancken op het elan van vorig jaar verder gaan. “Ik vind dat er tegenwoordig te weinig rekening wordt gehouden met de fysieke integriteit van de spelers. Zij moeten enorm veel inspanningen leveren en hebben daar op de juiste momenten rust voor nodig. Maar die rust wordt alsmaar ingeperkt, zowel op nationaal als op internationaal niveau”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg. Die vroege seizoensstart zijn ze ondertussen wel gewoon. “Het grote voordeel dat we nu hebben is dat veel jongens onze principes al kennen. Langs de andere kant wordt het dansen op een slappe koord om iedereen zo snel fysiek klaar te krijgen, zonder de belasting té groot te maken.” Enkele namen ontbraken op de eerste groepstraining. Wie wel van de partij was, was Matias Galarza, vorig seizoen nochtans vaak om disciplinaire reden bij de B-kern gedropt. “Het is nu aan hem. Hij moet met daden laten zien dat hij de knop heeft omgedraaid. Niet alleen op, maar vooral ook naast het veld.”

Lees ook... Wouter Vrancken waarschuwt Genkse bestuurskamer op eerste training al voor mogelijk vertrek