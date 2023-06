Anderlecht heeft wat extra zakgeld gegenereerd en verwacht nog meer, wel twee spelers waar ze nog oplossing voor moeten vinden

Het is vandaag 30 juni en dat is de dag waarop traditiegetrouw de huurcontracten aflopen. Deze keer zitten ze bij Anderlecht wel niet met een contingent terugkeerders. Meer nog, de verhuurde spelers zullen hen een flinke zakcent opleveren.

Geld dat welkom is om de zomermercato succesvol te laten zijn. Anderlecht verhuurde afgelopen seizoen zes spelers, waarvan er normaal gezien maar twee zullen terugkeren. De andere vier gaan hen toch wel wat miljoenen opleveren.

Vertrekkers

Zo is er met Feyenoord al een akkoord over Timon Wellenreuther. De doelman had een groot aandeel in de titel van de Rotterdammers. Hij tekent voor twee jaar in de Kuip en levert paars-wit om en bij het miljoen op.

Met FC Midtjylland wordt er intussen nog onderhandeld over Kristoffer Olsson en verwacht wordt dat het wel in orde komt. De Deen heeft een marktwaarde van ongeveer 2,5 miljoen. Anderlecht betaalde nog 4,5 miljoen voor hem, maar beseft dat het dat niet meer zal krijgen. Maar in Brussel rekenen ze niet meer op hem.

Ook Bogdan Mykhaylichenko heeft al een nieuwe club gevonden. Hij blijft bij Shakhtar Donetsk en Anderlecht vangt nog 2,5 miljoen euro voor hem. Welkom geld.

Mo Dauda heeft intussen al een akkoord met CD Tenerife en zijn contract liep ook af. De Ghanees hoeft dus niet meer terug te keren naar Neerpede. Aangezien hij voor een luttele 234.000 euro werd gekocht, heeft hij met zijn vele uitleenbeurten ook wel geld opgebracht.

Mogelijke opbrengst: 6 miljoen

Twijfelgevallen

Anderlecht moet nog twee spelers kwijt raken, al wil Brian Riemer hen eerst wel een kans geven. Antoine Colassin had een succesvolle uitleenbeurt aan Heerenveen, maar de Nederlanders lichtten de aankoopoptie niet, al blijft de deur op een kier staan. Hij heeft nog twee jaar contract.

De vraag is vooral wat paars-wit met Mustapha Bundu gaat doen. De rechtsbuiten uit Sierra Leone heeft nog één jaar contract, maar kon ook in zijn uitleenbeurt aan FC Andorra niet overtuigen. Zijn marktwaarde is gezakt naar 1 miljoen, terwijl Anderlecht er nog 2,8 miljoen voor neertelde. Al werd hij wel al 3 keer verhuurd waardoor ze een deel konden afschrijven.