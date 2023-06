Ferme nieuwe wending in het Brugs stadiondossier

Club Brugge gaat een nieuwe poging doen om een nieuw stadion te bouwen op de Olympia-site. In het najaar gaan ze opnieuw een vergunning aanvragen.

Club Brugge leek al eventjes klaar om aan de bouw van het nieuwe stadion te beginnen, maar in februari werd de omgevingsvergunning vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

De reden: het mobiliteitsplan én het feit dat Club Brugge met afstandsparkings wil werken. De bouwverordening van Stad Brugge schrijft een parking op het eigen terrein voor.

Club Brugge én het Brugse stadsbestuur doen momenteel pogingen om die verordening in orde te krijgen. Daarnaast is het de bedoeling om ook de andere problemen in het mobiliteitsplan deze zomer aan te pakken en weg te werken.

Nieuwe aanvraag

In het najaar zal er in september een nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag worden ingediend. Dat meldt Sporza.

Eind augustus zal Club Brugge een infomoment organiseren voor de buurt om de nieuwe aanvraag toe te lichten, voorafgaand aan het indienen van het nieuwe dossier.