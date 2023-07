Anderlecht ziet probleemgeval morgen terugkeren, ook geen nieuwe kans voor speler waar ze nog geld van hopen te krijgen

De klok tikt en intussen werden er toch wel al wat afgewerkte dossiers verwacht, maar het blijft stil op Neerpede voorlopig. Jesper Fredberg heeft er nog een kopzorg bij gekregen en wil die situatie zo snel mogelijk beoordelen.

Amir Murillo, die bij een goed bod mocht vertrekken, heeft zich immers geblesseerd op de Gold Cup, waar hij actief was met Panama. Anderlecht heeft de Panamese bond verzocht om Murillo terug te sturen naar Brussel zodanig dat de medische staf zijn blessure zelf kan onderzoeken.

Daarvan hangt immers ook de komst van een nieuwe rechtsback af. Als Anderlecht hem deze zomer niet kan verkopen, zullen ze waarschijnlijk op de rechtsback moeten depanneren met iemand anders tot Murillo fit is. Ze kunnen het zich niet veroorloven twee (dure) spelers op de rechtsachter in de kern te hebben.

Daarnaast is er ook al duidelijkheid over Bogdan Mykhaylichenko. De Oekraïner zal geen kans krijgen op de linksback en moet ook nog verkocht worden. Gezien zijn prestaties bij Shakhtar Donetsk is zijn waarde wel gestegen en Fredberg hoopt er nog een paar miljoenen uit te slepen.

Dat betekent wel dat hij nog een linksback op het oog heeft. Er gaan geruchten over Omar Campos, de Mexicaanse linksachter die eerder al op de radar stond. Maar dat lijkt momenteel geen optie te zijn. Ook de geruchten over Rodrigo Zalazar, de aanvallende middenvelder van Schalke, zouden niet kloppen.