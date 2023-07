Steven Defour zegt waar het op staat over vooruitzichten van verdere transfers bij KV Mechelen

KV Mechelen stelt het voorlopig met twee inkomende transfers. Als het van Steven Defour afhangt, komt daar nog wel heel wat bij.

Lion Lauberbach en Rafik Belghali zijn de eerste nieuwkomers die ze in Mechelen mochten verwelkomen. "Er moet veel meer concurrentie in de ploeg komen. We hebben met Lion één nieuwe spits, maar we moeten er absoluut nog een tweede bij hebben", haalt Steven Defour aan in een exclusief gesprek met Voetbalkrant.

"Met één nieuwe spits nemen we geen genoegen", rekent de trainer van Malinwa absoluut op nog meer verse aanvallende krachten. "Moest er met hem iets gebeuren, moeten we weer schuiven. Dat wil ik niet." Het is dus niet de bedoeling om pionnen weg te halen van andere posities om diep in de spits te posteren.

Versterking in elk compartiment

Tegen het einde van de transferperiode gaat de Mechelse kern er dus toch nog aanzienlijk anders uitzien. "In elk compartiment, in elke linie, moet er zeker nog iemand bij en moet er versterking komen. Daar zijn we wel aan bezig. Ondertussen blijven we verder werken."