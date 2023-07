🎥 Herbeleef: dag op dag 5 jaar geleden de legendarische match van de Rode Duivels tegen Brazilië

Het is dag op dag 5 jaar geleden toen de Rode Duivels de legendarische wedstrijd tegen Braziliƫ wonnen. Geniet nog eens van de knappe zege in de kwartfinales op het WK in Rusland.

6 juli 2018 is voor veel Belgische voetbalfans een belangrijke datum. Op die dag stuntten de Rode Duivels tegen Brazilië op het WK in Rusland. Zo plaatste België zich voor de halve finales tegen Frankrijk. België kwam via een owngoal van Fernadinho en een wereldgoal van Kevin De Bruyne op een 0-2-voorsprong. Brazilië had lange tijd moeite met de verrassende opstelling van de Rode Duivels onder toenmalig bondscoach Roberto Martinez, waarbij De Bruyne bij balverlies in de spits liep en Romelu Lukaku op de flank te vinden was. Pas na de rust kon Brazilië zijn stempel beginnen drukken. Het kwam via Renato Augusto terug tot 1-2, maar onder meer dankzij een sterk keepende Thibaut Courtois en een balvaste Eden Hazard konden de Rode Duivels Brazilië afhouden.