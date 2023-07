Ex-speler Antwerp in belangstelling van verschillende clubs

Kent u Dylan Batubinsika nog? De gewezen centrale verdediger van Royal Antwerp FC is nog steeds indruk aan het maken op diverse clubs.

Dit seizoen werd Dylan Batubinsika uitgeleend door Famalicao aan Maccabi Haifa en daar maakte hij indruk. Ook in de Champions League zorgde hij voor prima prestaties.

Vele geïnteresseerden

Het leverde de ex-speler van Antwerp (85 wedstrijden tussen 2017 en 2021) heel wat aandacht op van verschillende ploegen. De vraag is dan ook of de gewezen jeugdspeler van PSG in de Ligue 1 zal blijven.

Er zijn wel heel wat Franse ploegen geïnteresseerd, waaronder Saint-Etienne en Bordeaux. Met Granada en Panathinaikos zijn er ook gegadigden uit andere landen.