'Clement heeft enkele weken na ontslag bij Monaco al een nieuwe club gevonden'

Philippe Clement heeft een nieuwe uitdaging gevonden. Na zijn ontslag bij AS Monaco klopte onze landgenoot even aan bij Club Brugge, maar dat werd niets. En hij trekt iets verder weg.

Volgens Saoedische media wordt Philippe Clement de nieuwe coach van Al-Shabab FC. De handtekeningen staan nog niet op papier, maar alle partijen hebben naar verluidt een akkoord gevonden.

De cijfertjes in het contract kennen we momenteel niet, maar het spreekt voor zich dat Clement héél véél geld zal kunnen verdienen in het Midden-Oosten. Leuk om weten: ook Michel Preud'homme was in het verleden aan de slag bij Al-Shabab.

In de voetsporen van MPH

Clement wacht op een nieuwe uitdaging sinds hij op het einde van vorig seizoen werd ontslagen bij AS Monaco. Hij klopte even aan bij Club Brugge, maar een terugkeer werd nooit concreet. Club Brugge koos voor Ronny Deila als nieuwe T1.