🎥 Leandro Trossard maakt indruk in All-star game tegen helden van de MLS, inclusief Benteke

In de Verenigde Staten werd de MLS All-Star Game gespeeld tussen Arsenal en de beste spelers van de MLS. En zo zagen we ook een aantal Belgen aan het werk.

Bij de MLS-spelers zagen we Christian Benteke aan het werk, bij Arsenal speelde Leandro Trossard mee. En die liet zich opmerken.

De Rode Duivel wist voor een dubbele voorsprong te zorgen. En dat op hele knappe wijze, getuige de beelden.

Meer dan 20.000 supporters zagen in Washington uiteindelijk Arsenal met liefst 0-5 winnen. The Gunners lijken zo ook stilaan klaar voor het nieuwe seizoen in de Premier League.