🎥 Twee ex-spelers Jupiler Pro League maken indruk bij Brighton

Na Deniz Undav zijn er met Simon Adingra en Steven Alzate (ex-Standard) nog wat extra ex-spelers uit de Jupiler Pro League actief bij Brighton. En ze doen het prima bij de Seagulls.

In een oefenwedstrijd tegen Brentford in Atlanta werd het een 2-0 overwinning voor Brighton. Met twee doelpunten van Simon Adingra.

Op een van die goals kwam de assist dan ook nog eens van Steven Alzate. Straf werk van de spelers. Bart Verbruggen bleef op de bank zitten in de wedstrijd.

A sign of big things to come from Simon Adingra 🤩#PLSummerSeries | @OfficialBHAFC pic.twitter.com/MQ7k2BbOpQ