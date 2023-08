📷 Beerschot pakt in Memorial tegen ex-coach KV Mechelen uit met gloednieuw shirt: mooie combinatie van clubkleuren

Voor Beerschot is de aanloop naar de competitie nog bezig. Dat gaat gepaard met een gloednieuw shirt dat voorgesteld wordt.

Beerschot heeft een filmpje en foto's gelost op sociale media om een gloednieuwe outfit te lanceren. Het gaat om het nieuwe shirt voor de uitwedstrijden dit seizoen in de Challenger Pro League. Voor de supporters is dit beschikbaar vanaf 19 augustus.

Over land and sea 🌊



Vrijdag spelen onze Beren de memorial in het nieuwe uitshirt. Verkrijgbaar vanaf 19/08. #WeAre13 #ErreaSport pic.twitter.com/KGCc0LXsvX — K. Beerschot V.A. (@kbeerschotva) August 3, 2023

Komende vrijdag zullen de spelers het voor het eerst dragen tijdens de Memorial Marc Steenackers. In deze galamatch neemt Beerschot het op tegen het Nederlandse Fortuna Sittard, waar trainer Danny Buijs (ex-KV Mechelen) sinds kort de plak zwaait. Het is ook de ploeg van voormalig Beerschot-speler Stipe Radic.

De nieuwe outfit voor de uitwedstrijden lijkt op het eerste zicht een geslaagde combinatie van de traditionele kleuren paars en wit. Het is grotendeels wit, enkel het bovenste gedeelte van het shirt is overwegend paars. Beerschot legt ook de nadruk op de details die in het shirt verwerkt zijn. De eerste reacties op Twitter zijn alvast positief.