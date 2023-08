Eindelijk duidelijkheid voor De Ketelaere: deze club huurt hem voor zes miljoen euro

Er is eindelijk duidelijkheid voor Charles De Ketelaere. Afgelopen weekend had zijn entourage nog geen enkel signaal gekregen van wat AC Milan met hem van plan is. Maar het wordt dus een verhuur. Milan heeft ook al een akkoord gevonden met een club en dat is Atalanta.

Milan wil CDK dit seizoen in de Serie A laten blijven en vond een akkoord met Atalanta over een verhuur voor zes miljoen euro, met aankoopoptie, weet HLN. De Ketelaere en zijn entourage moeten wel hun fiat nog geven. AC Milan betaalde vorig jaar 32 miljoen euro aan Club Brugge, maar De Ketelaere kon bij de topclub nooit zijn stempel drukken. Hij sloot het seizoen af met slechts één assist. Milan haalde de voorbije weken heel wat versterkingen binnen met onder andere Christian Pulisic, Samuel Chukwueze en Ruben Loftus-Cheek. Die concurrentiestrijd ging hij niet winnen.