Lavia heeft er genoeg van en neemt zelf transferkwestie in handen

De transfersoap rond Roméo Lavia sleept nu al weken aan. Liverpool heeft al verschillende aanbiedingen aangebracht bij Southampton, maar die werden allemaal van tafel geveegd. De 19-jarige middenvelder heeft er nu zelf ook genoeg van.

The Championship herneemt dit weekend en Lavia is nog steeds eigendom van het gedegradeerde Southampton. De controlerende middenvelder heeft zijn club nu laten weten dat hij naar Liverpool wil, de topclub die nadrukkelijk in hem gelooft.

Maar The Saints houden tot vandaag de dag het been stijf en vragen 58 miljoen euro voor de tiener. Liverpool wil niet verder gaan dan 46,5 miljoen exclusief bonussen. Ze liggen dus nog een eindje uit elkaar.

Southampton speelt vanavond tegen Sheffield Wednesday en het is afwachten of Lavia in de kern zit. En zo ja, of hij ook gaat spelen. Want hij is het spelletje rond zich beu. In Engeland zijn er nu ook geruchten dat Manchester United zich in de soap wil moeien, maar in zijn hoofd heeft Lavia zijn keuze al lang gemaakt.