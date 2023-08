Heeft Genk de sterkste kern in de Belgische competitie? "Dat zou ik niet zeggen"

Racing Genk zag deze transferperiode nog geen enkele sterkhouder vertrekken en haalde enkele nieuwe jongens. Heeft Genk daarmee de sterkste kern in de Belgische competitie?

Racing Genk bracht vorig seizoen het mooiste voetbal op de Belgische velden en miste de titel op een haar na. Met enkele versterkingen lijken de Limburgers klaar om opnieuw een gooi te doen naar de landstitel.

"We hebben een sterke groep, dat zie je ook aan het voetbal dat we spelen. Ik denk dat de kwaliteit in de groep vergelijkbaar is met vorig jaar", vertelt doelman Maarten Vandevoordt aan Voetbalkrant. "We hebben natuurlijk nog versterking gekregen met goede spelers, we hebben een sterke ploeg."

© photonews

Of Genk de sterkste kern uit de Jupiler Pro League heeft? "Dat zou ik niet zeggen eerlijk gezegd. Er zijn ook nog altijd puntjes die beter kunnen", vindt Bilal El Khannouss.

Intussen is de concurrentie alleszins groot en moet iedereen vechten voor zijn plaats. Dat kan Genk nog sterker maken. "Concurrentie maakt de ploeg alleen maar sterker. Als er één speler zichzelf gaat pushen is het aan de anderen om dat ook te doen. Zo haal je de kwaliteit in de groep ook naar boven", zegt de middenvelder.

Genk haalde met Hendrik Van Crombrugge een concurrent voor doelman Maarten Vandevoordt. "Ik zal elke wedstrijd moeten presteren en blijven presteren. Concurrentie is sowieso goed, op die manier houd je elkaar scherp en zo kunnen we verder groeien", besluit Vandevoordt.