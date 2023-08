Leoni, de speler waar één man bij Anderlecht altijd in is blijven geloven en nu ook gelijk krijgt

Théo Leoni, hij gaat sinds gisteren nog meer over de tong bij de Anderlecht-supporters dan ervoor. Zij pleitten al een hele tijd om hem eens zijn kans te geven en hij greep die met beide handen. Het verhaal van jongen met een atypische voetbalmentaliteit.

Leoni heeft er al veel zien komen en vertrekken sinds hij op zijn 12de de jeugd van Charleroi ruilde voor die van Anderlecht. Al snel viel hij op door zijn mondigheid en zijn voetbalbrains. Enkel... zijn lichaam groeide niet mee met zijn kwaliteiten.

Blind staren op dat lichaam

Hij was altijd al een frêle jongen, maar toen hij in 2018 naar de beloften werd overgeheveld zagen zijn coaches al snel dat hij een middenveld kan dirigeren. Bij de A-ploeg zag hij in de loop der jaren heel veel van zijn leeftijdgenoten hun kans krijgen, maar hijzelf mocht hoogstens eens meetrainen met de grote jongens.

Hein Vanhaezebrouck, Fred Rutten, Frank Vercauteren, Felice Mazzu, zelfs Vincent Kompany... allemaal vonden ze hem te licht om op het Anderlechtse middenveld te spelen. Maar binnen de club waren er wel een paar mensen die in hem geloofden. Huidig Westerlo-trainer Jonas De Roeck bijvoorbeeld.

Die tijdens zijn periode als beloftentrainer hem goed leren kennen en had intern al een paar keer laten vallen wat een geweldige speler dat toch was. Maar de man die nooit zijn geloof verloren is: Jean Kindermans.

Allemans vriend

En da's bijzonder te noemen, want Kindermans hecht meestal - naast technische kwaliteiten - ook heel wat waarde aan fysieke présence. Maar Leoni was een geval apart. Niet die indrukwekkende benen, maar taai. Onverschrokken. Kindermans sprak veel op hem in en maande hem aan te wachten. Hij kon verschillende keren naar een team in lagere reeksen, maar Kindermans legde hem uit hoe moeilijk het is daar weg te geraken.

't Is vreemd dat een jongeman zoveel geduld aan de dag legt, maar intussen werd hij daarvoor wel beloond met een verbeterd contract en de kapiteinsband bij de Futures. Zijn mondigheid is daarbij een grote kwaliteit. Gisteren wees hij Maxime Dupé terecht toen die een lange bal verstuurde toen hij aanspeelbaar was. De 29-jarige Dupé verontschuldigde zich zowaar bij de krullenbol.

Het toont mede aan dat hij geapprecieerd wordt. Met zijn vlotte babbel maakt hij vrienden. Met zijn luistervaardigheid krijgt hij respect van de technische staf. Uiteraard zal hij nu moeten bevestigen, maar zijn carrière lijkt eindelijk vertrokken. Dankzij het geduld dat hij opbracht.