Vraagtekens voor Carl Hoefkens en Standard: "Dat baart me zorgen"

Carl Hoefkens had zijn start bij Standard wel anders voorgesteld. Na twee speeldagen staan de Rouches zonder punten op de laatste plaats.

Carl Hoefkens wist dat het een moeilijke opdracht ging worden met Standard, maar met nul op zes aan de competitie beginnen, daar zal de ex-coach van Club Brugge toch niet op gerekend hebben.

Het is duidelijk dat Hoefkens dringend versterking nodig heeft voor zijn ploeg, al mag je volgens analist Alexandre Teklak toch ook wel wat meer verwachten al van de Rouches.

“Wat mij zorgen baart is niet dat Les Rouches in 180 minuten niet hebben gescoord. Wat me zorgen baart, is dat ze geen enkele kans hebben gecreëerd”, vertelt hij in La Dernière Heure.

Volgens Teklak kan dat gewoonweg niet. “Na zes weken voorbereiding moet je toch wel iets kunnen creëren. Er is geen haast bij, maar het wordt wel tijd.”

De Waalse clash met Charleroi staat zondag op het programma. Voor de fans van Standard één van de topmatchen van het seizoen. “Het wordt kokend heet, maar komt op een heel ongelegen moment.”