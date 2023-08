Drama voor Chelsea: toptransfer is voor maanden out

Het wil maar niet meezitten voor Chelsea. Met Christopher Nkunku dachten ze hun nieuwe draaischijf gevonden te hebben. De van RB Leipzig gekochte aanvallende middenvelder heeft zich echter geblesseerd en staat lang aan de kant.

De Londenaren kochten Nkunku voor 60 miljoen euro van Leipzig, waar hij in 172 matchen 70 keer kon scoren en 56 assists gaf. Een man die goed is voor straffe statistieken dus en waar Chelsea zijn team wou rond bouwen.

Nkunku moet geopereerd worden, maar Chelsea maakte de duur van zijn onbeschikbaarheid niet bekend. Verschillende Engelse media weten echter dat hij drie tot vier maanden uit roulatie zal zijn. Het is afwachten of ze nog een vervanger zullen aantrekken, want ze gaven al heel wat geld uit.

Chelsea haalde immers ook al Diego Moreira (Benfica), Angelo (Santos), Robert Sánchez (Brighton & Hove Albion), Lesley Ugochukwu (Rennes), Nicolas Jackson (Villarreal) en Axel Disasi (AS Monaco).