Mogelijke tegenstander Antwerp rouwt: rellen met Kroaten zorgen voor een dode

Vannacht is een voetbalsupporter van de Griekse club AEK Athene doodgestoken tijdens een vechtpartij met supporters van Dinamo Zagreb uit Kroatië.

Die ploegen speelden gisteravond hun heenmatch in de derde voorronde van de Champions League. Maar achteraf kwam het tot opstootjes. AEK Athene of Dinamo Zagreb speelt in de play-offs van de Champions League tegen onze landskampioen Antwerp.

"Een man is neergestoken en overleden aan zijn verwondingen", meldt de Griekse politie. "Zes andere personen liggen in het ziekenhuis."

