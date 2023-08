Sporza-journalist ziet dit als extra motivatie voor De Bruyne en co: "Vindt altijd wel iets om zijn mensen te prikkelen"

Ook de Premier League gaat dit weekend weer van start. Premier League-watcher Tim Wielandt laat zijn licht schijnen over de favorieten voor Sporza.

Uiteraard is Manchester City nog steeds de grote favoriet dit seizoen. Hoe dan ook is het nog nooit gebeurd dat een team in de Premier League 4 keer op rij landskampioen werd. City heeft er nu 3 op rij, en kan dus een record breken. "Het is geen toeval dat er nog nooit een ploeg meer dan 3x op rij kampioen is geworden", aldus Wielandt.

Die andere ploeg die dat verwezenlijkte was... stadsrivaal Manchester United. "Het zou een extra motivatie kunnen zijn voor de stadsgenoot. Zo zal Guardiola altijd wel iets vinden om zijn mensen te prikkelen. City is en blijft ook gewoon de beste ploeg."

En wat met de outsiders? “Ik zie dit jaar een peloton met outsiders zich vormen achter City. Die ploegen, Arsenal en Man. United reken ik hierbij, gaan van elkaar punten afpakken. De strijd om de top 4 kan heel interessant worden", voorspelt hij.