Hoe gaat de basiself van Anderlecht eruit zien als iedereen fit is? Momenteel zal Flips toch nog andere positie moeten bekleden

Anderlecht moet straks een pak competitiever voor de dag komen als nu het geval is. De eerste drie speeldagen was het team grotendeels hetzelfde als vorig seizoen. Enkel aanwinsten Dolberg en Dupé stonden vast in de basis. Lang zal dat niet meer duren.

Anderlecht is nog niet klaar op de transfermarkt. Waarschijnlijk komt er straks nog een winger bij, want op die positie hebben ze niet echt veel luxe. Wij bekeken hoe de basiself van Anderlecht er straks zal uitzien op basis van de profielen en hoe Brian Riemer graag wil spelen.

Doel

Dat is duidelijk: Maxime Dupé is de eerste doelman, Colin Coosemans de tweede. Dupé heeft in zijn eerste matchen al laten zien dat hij een heel goeie lijnkeeper is. Aan zijn uitvoetballen is nog wat werk.

Verdediging

Op dit moment ziet het er niet naar uit dat Zeno Debast verkocht zal worden, ondanks alle geruchten. Hij en Jan Vertonghen zullen het centrum bevolken. Augustinsson is gehuurd als concurrent voor N'Diaye, maar de jonge Senegalees blijft normaal eerste keuze. Behalve als zijn vormcurve spectaculair naar beneden gaat.

Op rechts, dat is een andere zaak. Louis Patris werd gehaald als vaste rechtsachter, maar er is nog een hoop tactisch werk aan vooraleer hij zowel aanvallend als verdedigend zijn steentje kan bijdragen. Op dit moment ligt Sardella in de bovenste schuif omdat hij veel minder ruimte in zijn rug laat en verdedigend er staat. Die concurrentiestrijd is allesbehalve beslist. Het is niet zo dat Patris sowieso de eerste 11 haalt.

Middenveld

Een middenveld Diawara-Ashimeru-Arnstad, zoals op de eerste speeldag, gaan we niet meer zien. Straks wordt dat hoogstwaarschijnlijk Rits-Lonwijk-Flips. En Lonwijk, dat zal in concurrentie met Leoni worden, afhankelijk welk type Riemer nodig heeft.

De andere twee zijn zo goed als zeker van hun plaats. Dat betekent natuurlijk dat Anderlecht momenteel nog veel te veel middenvelders heeft. Van het groepje Diawara, Ashimeru, Arnstad, Kana, Stroeykens mogen/moeten er zeker nog een paar vertrekken. Voor Kana en Stroeykens wordt dat mogelijk een uitleenbeurt.

Aanval

Dolberg is spits nummer 1, Vazquez nummer 2. Soms zullen ze samen aan de aftrap staan, maar Vazquez wordt meer gezien als breekijzer tegen laag spelende clubs. Dan heb je nog Benito Raman, waarop een goed bod niet geweigerd zou worden, maar die ook op de flank kan spelen.

Want daar ligt momenteel nog het grootste probleem. Amuzu en Dreyer bieden te weinig steun aan hun centrumspits en zorgen zelf voor te weinig dreiging. Een man uitschakelen op de flank is toch wel cruciaal in het spel dat de Denen voor ogen hebben. Daar zal nog iets gebeuren. Al kan Flips natuurlijk ook op de flank en Dreyer centraal. Dat zou op dit moment de voorkeur wegdragen.