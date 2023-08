Ex-topspits spreekt zich over de situatie van Romelu Lukaku uit: "Een goed en subtiel koopje"

Het is nog altijd niet duidelijk waar Romelu Lukaku zal spelen. Ondertussen sprak ook Dwight Yorke, een voormalige topspits van onder meer Manchester United, er zich over uit.

Bij Chelsea kan Romelu Lukaku niet blijven en ook Inter Milaan en Juventus zijn geen optie. Dat maakten bestuur, spelers en fans al verschildende keren duidelijk. Al zouden de gesprekken met Juventus volgens Nicolo Schira opnieuw opgestart zijn.

De laatste dagen zijn er geruchten dat Manchester United en Tottenham zouden geïnteresseerd zijn. Man U heeft onlangs nog Rasmus Höjlund voor 75 miljoen euro gekocht, maar is al geblesseerd, en Tottenham zag onlangs Harry Kane vertrekken.

"Lukaku is nog steeds in staat om voor een ploeg uit de top 6 te spelen", aldus Dwight Yorke, een voormalige topspits van onder meer Manchester United, in de Britse media. "United of Tottenham moeten hem lenen en een deel van zijn loon overnemen."

Yorke is er dan ook van overtuigd dat Lukaku nog altijd van waarde is. "De club die hem zal lenen, zal een goed en subtiel koopje hebben gedaan", besloot hij.