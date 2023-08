Saoedi-Arabië komt met opmerkelijke vraag bij UEFA langs

De competitie in Saoedi-Arabië trok deze zomer heel wat sterspelers aan. De competitie wil echter in de toekomst een volgende stap zetten.

Volgens verschillende bronnen wil de Saoedische competitie vanaf 2025 meespelen in de Champions League. Het heeft die vraag gesteld aan de UEFA en ondertussen zouden al gesprekken bezig zijn over een mogelijke deelname.

De Champions League is voor elke voetbalspeler het summum dat hij in zijn carrière kan bereiken. Een vertrek naar de competitie in Saoedie-Arabië betekent voor velen echter een einde van die grote droom.

En dan willen ze in het verre Oosten proberen te vermijden. Het is het Italiaanse Calcio e Finanza dat weet kreeg van de plannen van de Saoedi’s richting de Champions League. Voorlopig gaat de vraag over deelname van één ploeg in het kampioenenbal.

Deelname aan de Champions League zou de competitie nog veel aantrekkelijker maken voor sterspelers, waardoor ze in Saoedi-Arabië hopen om nog meer spelers te overtuigen om de overstap te maken.