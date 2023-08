Antwerp gaat voor de jackpot: dit kan de landskampioen opstrijken in CL (en verschil met EL is nogal groot)

De matchen tegen AEK Athene krijgen nu voorrang bij Antwerp. De landskampioen kan zich verzekeren van de jackpotten van de Champions League. Het zou een heel welkome financiële injectie zijn.

Antwerp wil zelfbedruipend worden en Paul Gheysens de jaarlijkse kapitaalverhogingen besparen. Met de vetpotten van de Champions League zou er alvast een buffer kunnen opgebouwd worden. Als ze de groepsfase bereiken, strijken ze immers al een startpremie van 15,64 miljoen euro op.

Dat is nog niet alles, want op basis van de coëfficiëntenranking komt daar nog eens ruim 2 miljoen bij. En ook nog zo'n 2 miljoen van de tv-gelden. Elk punt in de groepsfase is goed voor 930.000 euro, winst staat gelijk aan 2,8 miljoen.

Als we dat vergelijken met de Europa League, dat nog een vangnet is voor The Great Old, is het verschil toch al vrij groot. In de Europa League zijn de prijzen voor een punt 210.000 en dus 630.000 voor winst. Het startgeld in de Europa League is 3,63 miljoen, plus nog eens vijf miljoen solidariteitsbijdrage door het missen van de CL. Dat is toch al gauw 7 miljoen minder.