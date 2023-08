Geïnteresseerde clubs schrikken zich telkens een hoedje... Zal Gent dan toch het been stijf houden?

Hein Vanhaezebrouck weet dat hij een goed seizoen kan draaien met KAA Gent als hij zijn spitsenkoppel intact kan houden. Maar in de bestuurskamer ruiken ze uiteraard de vele miljoenen die Orban en Cuypers vertegenwoordigen. Maar de geïnteresseerde clubs schrikken telkens als ze de prijs horen.

Vooral voor Gift Orban is er veel interesse. De Nigeriaanse veelscorer staat op het lijstje bij Lille, Tottenham en Fulham. En dat zijn enkel de clubs waar we weet van hebben. Maar geen van hen is van plan om 30 miljoen euro op tafel te leggen.

Dat is echter de prijs die de Buffalo's vragen voor de 21-jarige topschutter. Tottenham wil er dat niet voor geven, want ze zien in hem veelal een transfer voor de lange termijn. Fulham is dan weer niet bij machte om een risico van 30 miljoen te nemen.

Lille is het meest concreet, maar ook daar schrikken ze van de transferprijs. Ze kunnen straks misschien wel Jonathan David voor een meerwaarde verkopen, maar de Fransen zijn niet van plan om het grootste deel van hun winst meteen uit te geven aan Orban.