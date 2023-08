Opbod kan nu echt beginnen: 'Na Spaanse en Franse interesse klopt nu ook de Premier League aan voor Rode Duivel'

Alexis Saelemaekers lijkt op weg naar de uitgang bij AC Milan. Maar tot op heden heeft hij wel nog geen nieuwe ploeg gevonden.

Alexis Saelemaekers is op zoek naar een nieuwe club. De 24-jarige Rode Duivel moet vertrekken bij AC Milan, maar er zijn wel wat ploegen die hem er graag bijwillen. Elke dag komen er zelfs nieuwe geïnteresseerden bij.

Engeland?

Er was een mogelijke deal vanuit Sevilla en Saelemaekers had al een persoonlijk akkoord met Real Betis, maar daarover deed AC Milan moeilijk. En daarna kwam Olympique Marseille op de proppen. Ook zij zouden wel wat zien in de gewezen jeugdspeler van RSC Anderlecht.

Transfergoeroe Rudy Galetti heeft ondertussen laten weten dat er ook teams uit Engeland wel wat zien in de Rode Duivel. Wolverhampton en Fulham zijn daarbij twee van de gegadigden. Zij willen profiteren van de moeilijke gesprekken tussen Real Betis en AC Milan.