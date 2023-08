Cercle-coach Muslic heeft boodschap voor zijn spelers na knappe seizoensstart

Cercle Brugge kent een mooie seizoensstart. De Vereniging prijkt na 5 speeldagen in de top zes met drie overwinningen en een onverdiende nederlaag tegen KRC Genk. Coach Miron Muslic heeft een boodschap voor zijn spelers, zij moeten de voeten stevig op de grond houden.

Miron Muslic focust zich op het voetbal dat hij zijn jongens wil laten spelen. De coach wil op dit moment niet kijken naar de rangschikking. "Het kan me weinig schelen waar we in het klassement staan na vijf speeldagen", reageert hij tegenover Voetbalkrant.

Hij wil het match per match bekijken. "Ik geef om de volgende wedstrijd, ik heb al iets in mijn gedachten voor de match tegen Westerlo."

Jonge spelers zijn zoals ballonnen met heluim

De oefenmeester benadrukt dat Cercle een heel jong team heeft en dat hij te allen prijze wil vermijden dat zijn jongens al snel gaan zweven. "We hebben de jongste ploeg van België. We moeten onze spelers constant met de voeten op de grond houden. Jonge spelers zijn zoals ballonnen met helium."

De sfeer in de kleedkamer is opperbest bij groen-zwart en net dat is een grote sterkte, volgens Muslic. "We hebben een fantastische groep met heel sterke karakters. Dat is een grote troef. Wij geloven in ons verhaal, en we doen het. We zijn allemaal overtuigd en doen het samen."