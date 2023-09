Senne Lynen over grootsheid Bundesliga: "In België gebeurde dat bijna nooit"

Senne Lynen belandde bij Werder Bremen bij een club en stad die voetbal ademt. In Het Nieuwsblad heeft hij het onder meer over het verschil tussen de Bundesliga en de Jupiler Pro League.

Kevin De Bruyne gaf eerder al aan dat voetbal voor hem ineens een job geworden was, toen hij aankwam bij Werder in 2012. “Voor mij blijft het wel een hobby, hoor. Het is een voorrecht om in de Bundesliga te mogen spelen. Maar als De Bruyne alludeerde op het feit dat het allemaal veel groter is, dan geef ik hem zeker gelijk."

Bremen is dan ook een stad die voetbal ademt. “De hele stad leeft voor het voetbal. Het is hier gewoon een andere wereld. Het stadion telt meer dan 40.000 plaatsen, elke twee weken zit het stampvol. Er is ook vrij veel fuzz gemaakt rond mijn komst en dat merk ik wel."

"Wanneer ik naar de IKEA ga, moet ik toch een keer of tien op de foto gaan in het uurtje dat ik daar ben. In België gebeurde dat bijna nooit. Nu ja, ik zie er ook niet uit als een extraverte voetballer, hé. Ik val niet op.”