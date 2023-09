Opmerkelijke uitspraken van Yannick Carrasco over de mensenrechten in Saudi-Arabië

Yannick Carrasco is sinds enkele dagen een speler van Al Shabab in Saudi-Arabië. Op een persconferentie kreeg hij ook vragen over de mensenrechten in het land.

Saudi-Arabië heeft een kwalijke reputatie op het gebied van de mensenrechten. Vooral over de positie van de vrouw in het land is er kritiek op het land. Yannick Carrasco die sinds kort in Saudi-Arabië bij Al Shabab speelt, organiseerde een persconferentie in het trainingscentrum van de Rode Duivels en kreeg ook vragen over de mensenrechten in dat land. "Ik sta niet achter wat de mensenrechtenorganisaties zeggen", klonk Carrasco resoluut. "Cristiano Ronaldo heeft daar toch ook een gewoon leven met zijn vrouw?" Dat was toch wel een opmerkelijk antwoord van Carrasco en hij ging verder. "Ik ben er ondertussen al geweest en alles zag er normaal uit. Het is een mooi land en heb niets verkeerd gezien", besloot hij.