Brian Riemer heeft geen excuses meer: op papier moet Anderlecht voor de titel spelen

De voorbije jaren waren het erg magere jaren voor RSC Anderlecht. Dit seizoen lijkt dat toch helemaal anders te kunnen worden. Op zijn minst op papier.

RSC Anderlecht heeft met Thorgan Hazard nog een laatste topdeal gesloten op transfer deadline day. Een grote naam en een geweldige aanwinst. De Rode Duivel is er ondertussen 30 en geeft coach Brian Riemer zo mogelijk nog meer keuzes.

En dus zijn er eigenlijk geen excuses meer voor de Deense coach van paars-wit. "Te jong? Met Schmeichel, Dupé, Delaney, Rits, Vertonghen, Coosemans en Hazard zijn er op dit moment niet minder dan zeven dertigers bij de ploeg aangesloten.

Ervaring troef

Geen ervaring? Schmeichel pakte de eindzege in de Premier League, Vertonghen is de Rode Duivel met de meeste caps, Mats Rits heeft al veel titels gepakt bij Club Brugge, Delaney speelde al voor de grootste clubs en is Deens international en ook de bagage van Thorgan Hazard is ook niet te onderschatten.

Wie doet beter dan Anderlecht?

Met spelers als Flips, Dolberg, Hazard en Vertonghen hebben ze de kruim van wat in de Jupiler Pro League rondloopt. En Rits en Delaney zijn bij de slimste spelers in de competitie. Dus Brian Riemer heeft echt geen excuses meer.

Het aloude Anderlechtspel laten zien met mooi voetbal en individuele klasse? Het is meer dan ooit nog eens mogelijk. En als dat niet lukt, dan zal de Deense coach misschien afgerekend worden op de gebreken.

Bijna elke positie is dubbel bezet, enkel Zeno Debast heeft niet echt een vervanger klaar zitten. Met Hazard en Flips zijn er bovendien ook een paar polyvalente spelers bijgekomen die zo voor nog meer extra concurrentie kunnen zorgen.

Zelfs in doel heeft Anderlecht nu de luxe van twee heel goede doelmannen in bezit te hebben - ook dat kunnen niet veel teams zeggen. Grootste uitdaging wordt misschien wel om (zonder Europees voetbal) 25 kernspelers gelukkig te houden.

12 transfers

Twaalf transfers, het is natuurlijk altijd nog de vraag of de mayonaise ook gaat pakken. Maar Fredberg heeft in ieder geval heel veel kwaliteit binnengebracht. En dat moet misschien al meteen in het eerste seizoen echt gaan opleveren.

Op papier is Anderlecht een kampioenenploeg. Zeker als je naar de namen kijkt. Nu er nog een (h)echt blok van maken en dan is veel mogelijk. De druk zal in ieder geval groter zijn dan de voorbije seizoenen op Neerpede.