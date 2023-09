Engelse topclub laat niet los en gaat komende winter opnieuw aankloppen bij Club Brugge

Club Brugge legde deze zomer een monsterbod van Chelsea op Antonio Nusa naast zich neer. De Engelsen wilden 35 miljoen betalen voor het Noors toptalent, maar Nusa zelf was er niet op gebrand. Dat wil wel niet zeggen dat het niet meer zal gebeuren.

Voor Nusa zelf was er nooit een probleem. Hij wist hoe de vork in de steel zat. “Dat had ik in de zomer al aangegeven. Ik wil basisspeler worden bij Club en dan pas denken aan de volgende stap in mijn carrière", klonk het op de Noorse tv.

Dat Chelsea ver wou gaan, speelde niet mee in zijn beslissing. “Een pak geld, maar daar denk ik niet aan. Het zou me enkel afleiden", vertelde hij over de interesse van Chelsea, die er deze winter waarschijnlijk weer zal komen.

De Londenaren zullen hem regelmatig scouten de komende maanden, want ze blijven in zijn potentieel geloven. Al zullen ze wel concurrentie krijgen, want Nusa is gegeerd wild op de transfermarkt. Afwachten tot de wintermercato dus...