Hoe kleurt de paars-witte boekhouding? Anderlecht-directeur doet boekje open over cijfers én over de vele miljoenen die Anderlecht heeft uitgegeven

RSC Anderlecht smeet de voorbije weken de miljoenen in het rond om een nieuw elftal te bouwen. En dat is opvallend als je weet dat paars-wit enkele maanden geleden nog zo goed als bankroet was. Waar kwam dat geld vandaan?

“We hebben de voorbije maanden enkele belangrijke strategische keuzes gemaakt”, valt Jesper Fredberg met de deur in huis bij Mauve+. “Bart Verbruggen nummer één maken was daar één van. Al had ik zelf ook niet verwacht dat hij enkele maanden later al zou verkocht worden.” (lacht) Het is dan ook geen geheim dat de transfer van de Nederlander (Brighton & Hove Albion betaalde twintig miljoen euro, nvdr.) voor een stroomversnelling heeft gezorgd. “Het heeft ons de kans gegeven om ons op verschillende posities te versterken.” “Ook de transfer van Jérémy Doku (Anderlecht ontving een extraatje van tien miljoen euro, nvdr.) gaf ons de mogelijkheid om op de lange termijn te gaan denken”, gaat de Deen verder. “Die transfer is een enorme erkenning voor onze academie. Op zo’n transfer kunnen we alleen maar trots zijn.” Tegelijkertijd ligt de loonlast een pak lager dan vorig seizoen Al zijn het niet alleen de uitgaande transfer die voor financiële slagkracht hebben gezorgd. “Tegelijkertijd ligt de loonlast een pak lager dan vorig seizoen”, besluit Fredberg. “Ik wil dan ook de mensen rondom mij bedanken. Ook zij zijn er deze zomer in geslaagd om spelers te vinden die hongerig zijn én het geld waard zijn.”