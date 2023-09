De ongelukkige persconferentie van Carrasco zindert na: "Crimineel" en "Vergeet niet op je knie te gaan zitten en vuistje in de lucht te steken ..."

Yannick Carrasco is sinds enkele dagen een speler van Al Shabab in Saudi-Arabië. Bij de Rode Duivels kreeg hij daar een aantal vragen over. En de speler liet zich opmerkelijk uit over de zaak, wat niet meteen naar de zin was van supporters en politiek.

Saudi-Arabië heeft een kwalijke reputatie op het gebied van de mensenrechten. De positie van de vrouw, van holebi's, ... Ook met oog op een eventueel WK 2030 in het land is er al veel over gesproken met de nodige kritiek.

"Ik sta niet achter wat de mensenrechtenorganisaties zeggen. Ik ben er ondertussen al geweest en alles zag er normaal uit. Het is een mooi land en heb niets verkeerd gezien", was Carrasco duidelijk in zijn bewoordingen over het land.

That Yannick Carrasco quote is insane — cramblin-duvet advertising (@thefunkman11) September 7, 2023

Een kus op de mond door de coach, dat mag niet. Akkoord.

Zouden ze bij @RoyalBelgianFA spelers op het matje roepen na een dwaze uitspraak als die van #YannickCarrasco? Want die is ook de waanzin nabij, toch?

Of moeten we onze tv uitlaten morgen wanneer hij het veld betreedt? — Frederik Verstrepen (@Fredsels) September 8, 2023

Een ongelukkige uitspraak, op zijn minst. "Heel pijnlijk", vond Franky van der Elst. "Een criminele persconferentie", was Sam Kerkhofs scherp. En ook de politiek ging zich moeien in de debatten, bij monde van onder meer Theo Francken.

Vergeet niet op de knie te gaan zitten en uw vuistje in de lucht te steken tegen racisme en discriminatie… ah neen, wacht dat doen we enkel lekker veilig in Europa. 🤡



Carrasco wuift kritiek op mensenrechten in Saudi-Arabië weg: "Ronaldo heeft daar toch ook een gewoon leven?"… — Theo Francken MP (@FranckenTheo) September 8, 2023

De onveiligheid in het land buiten de beschermde zone van de miljonairs zou volgens sommige bronnen groter zijn dan Carrasco zelf inziet of weet. En dus had hij misschien ook een betere briefing moeten krijgen?