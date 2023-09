Standard heeft nieuws over de positie van Carl Hoefkens

Standard kende een moeilijke seizoensstart. Dat heeft altijd ook een mogelijke weerslag op de positie van de trainer, in dit geval Carl Hoefkens.

Na het vertrek van Ronny Deila naar Club Brugge heeft Standard het bijzonder moeilijk. De beloofde transfers bleven uit of lieten lang op zich wachten, waardoor het ontzettend moeizaam liep voor Carl Hoefkens en co.

De interlandbreak is een ideaal moment om van trainer te wisselen, maar bij Standard gebeurt dat zeker niet, zo verzekert Pierre Locht aan de RTBF. “Hij is nog steeds de man voor de klus. Daar zijn we op clubmanagementniveau nog steeds volledig van overtuigd”, klinkt het meteen.

“Het is waar dat de resultaten er niet zijn geweest, om verschillende redenen. Onze prioriteit was om deze kern te versterken, de ontbrekende ingrediënten aan te brengen en dan zullen we zien in de toekomst. Maar we zijn ervan overtuigd dat we met Carl Hoefkens de juiste persoon hebben.”

Aan Deila wil Locht niet veel woorden vuil maken. “Een coach moet keuzes maken. Deila heeft zijn eigen keuzes gemaakt. Het enige wat ik kan zeggen is dat we wilden dat hij bleef. We wilden het project met hem voortzetten. Hij heeft een keuze gemaakt en voor ons is de bladzijde nu 100% omgeslagen. Wij werken nu graag samen met Carl Hoefkens.”