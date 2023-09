Situatie rondom Lavia stilaan zorgwekkend: "Wachten zo snel mogelijk op meer nieuws"

Zorgen omtrent Roméo Lavia. De defensieve middenvelder blesseerde zich tijdens de interlandbreak opnieuw.

Bijna was hij klaar om zijn langverwacht debuut te maken voor Chelsea, maar tijdens de interlandbreak blesseerde de 19-jarige middenvelder zich opnieuw op training bij The Blues. Lavia heeft zin enkel verzwikt en uit de eerste tests bleek dat hij schade aan zijn ligamenten opgelopen heeft.

"Het is een trieste situatie, want hij was bijna klaar om deel uit te maken van het team", vertelt Chelsea-coach Pochettino aan BBC Sport. "Lavia trainde vorige week goed, maar tijdens de interlandperiode heeft hij zijn enkel verzwikt. We wachten tot maandag om meer te weten te komen."

Voor de Londenaren allesbehalve goed nieuws, want die moeten intussen al negen basisspelers missen wegens blessures, inclusief clubaanvoerder Reece James. De Londenaren kennen met een 4/12 een dramatische start in de Premier League.