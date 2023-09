Mourinho ziet een gelukkige Romelu: "Bij Inter hebben ze geen reden om boos te zijn"

Na een complete walk-over tegen Empoli (7-0) kon ook Romelu Lukaku zijn eerste doelpunt voor AS Roma meepikken. De Belgische spits werkte hard, maar kon zich te weinig doorzetten in de zestien.

Toch liet Mourinho een duidelijk vermoeide Lukaku tot minuut 84 staan en dat loonde, want na 82 minuten schoof hij de 6-0 netjes onder Empoli-doelman Berisha. “Ik zie een gelukkige Romelu”, sprak coach José Mourinho achteraf.

“Hij moet zich goed, geliefd en gewenst voelen. Hij kwam hier aan en voelde meteen dat het team een speler als hij nodig had. Romelu houdt van winnen - dat is zijn aard."

Ze moeten blij zijn voor hun voormalige coach"

Inter heeft Marcus Thuram binnengehaald als vervanger van Lukaku en raast aan een waanzinning tempo door de Serie A. "Bij Inter hebben ze geen reden om boos te zijn, want ze wonnen de derby met 5-1 en hebben een buitengewoon team, met veel aanvallers. Ze moeten blij zijn voor hun voormalige coach, die Romelu absoluut nodig had", aldus Mourinho.

Dat eerste doelpunt is volgens The Special One dan ook niet het allerbelangrijkste van gisterenavond. “Voor hem misschien wel, omdat we weten hoe voetballers en spitsen zijn. Ze leven van doelpunten. Maar hij brengt de ploeg vooral ervaring bij. Vanaf het moment dat hij arriveerde, liet hij meteen zien dat de ploeg belangrijk voor hem is."