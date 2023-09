Héél knap gebaar van Kylian Mbappe na frustrerende avond Parijzenaars

PSG bleef bij Clermont Foot steken op een 0-0. Daardoor is Brest de verrassende nieuwe koploper in de Ligue 1.

Een frustrerende avond dus voor de Parijzenaars, die veel kansen de nek omwrongen tegen laagvlieger Clermont Foot. Killian Mbappe had in de tweede helft de beste kans om zijn ploeg naar de overwinning te schieten, maar hij trapte de bal via de paal buiten.

Na afloop nam hij zijn ploegmaats - die liever naar binnen wilden strompelen - mee naar het bezoekersvak om de meegereisde fans te groeten. Een knappe actie van de Franse spits.

Brest is met een match te goed op dit moment de verrassende koploper in de Ligue 1 met 13 punten. PSG volgt na het gelijkspel op Clermont Foot op 1 punt.