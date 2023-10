Vandenbempt erg streng voor KRC Genk: "Rood of niet voor Baah, het had niet uitgemaakt"

KRC Genk zag Bonsu Baah tegen Westerlo rood krijgen. Over de betreffende fase was er achteraf veel discussie.

Genk speelde 3-3 gelijk, opnieuw in eigen huis. Verspeelde punten, al had dat voor velen ook te maken met de rode kaart van Bonsu Baah. “En dan is het boos op de scheidsrechter. Dat is altijd gemakkelijker en dan ligt de focus niet op het eigen falen natuurlijk”, is Peter Vandenbempt op Sporza heel erg streng voor KRC Genk.

De rode kaart maakte volgens Vandenbempt niet het verschil, al was die wel streng en kwam de scheidsrechter achteraf ook met een heel vreemde uitleg. “Geel vond ik wel op zijn plaats, want er werden toch 2 kletsen uitgedeeld. Dan was de uitkomst hetzelfde geweest, want hij had al een gele kaart gekregen”, merkt Vandenbempt op.

Genk moet zelf op zoek gaan, waarom het twee keer na elkaar thuis drie keer scoort, maar ook telkens niet weet te winnen. “Racing Genk zat wat mij betreft ondanks die man minder in een zetel na de rust. Als je dan een beetje gegroepeerder verdedigt, dan kan je de snelheid en het vernuft gebruiken op de tegenaanval om Westerlo dood te doen.”

Maar dat gebeurde niet. “Dat maakt nu 4 overwinningen in 16 officiële wedstrijden. Dan mag je nog uitstekend gevoetbald hebben, zoals Genk al vaak heeft gedaan. En veel doelpunten maken, 9 in de laatste 4 wedstrijden is best wel een goed gemiddelde. Maar als de achterdeur wagenwijd blijft openstaan, kan je geen matchen winnen.”