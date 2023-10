Vlekkeloos debuut voor Genkie: "Denk dat ik mijn kans wel gegrepen heb"

Wouter Vrancken roteerde voor het duel tegen Cukaricki en daardoor mocht Hendrik Van Crombrugge de eerste keer opdraven voor zijn nieuwe ploeg. Die was daar uiteraard heel blij mee.

Al had hij wel amper werk. Daarvoor waren de Serviërs te zwak. "Dinsdag kreeg ik van de coach te horen dat ik deze wedstrijd mocht spelen”, vertelde hij na de match aan HBvL. “Het was toch al een maand of tien geleden dat ik nog eens een wedstrijd met inzet heb mogen spelen."

Van Crombrugge werd gehaald om het nakend vertrek van Vandevoordt op te vangen. "Verdere afspraken zijn er nog niet gemaakt, maar nog eens mogen starten in een belangrijke Europese wedstrijd als deze voelt natuurlijk heel erg goed.”

Twee reddingen moest hij doen en dat deed hij vlekkeloos. "Ik denk dat ik mijn kans wel gegrepen heb. Ik blik alleszins tevreden terug op mijn wedstrijd. Als ploeg speelden we bijna een perfecte eerste helft. Het enige wat we hebben nagelaten is de 0-3 te scoren voor de rust. Dan was het helemaal over en uit geweest."