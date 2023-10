Vertrokken pion van Lierse K. treft ex-ploeg: "Kijk maar naar het klassement"

Guillaume De Schryver ruilde Lierse K. in voor Deinze. Een transfer die hem niet in dank werd aangenomen.

Guillaume De Schryver kreeg heel wat over zich heen toen hij de deur bij Lierse Kempenzonen achter zich dicht trok.

“Ik had nog één jaar kunnen blijven, dat klopt. Maar het geloof was weg. Alles veranderde en dat deed me fel twijfelen. De hele sportieve staf wijzigde, er kwam een nieuwe sportief verantwoordelijke en een aantal contracten werden tot mijn verbazing niet verlengd”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

De Schryver zag geen mogelijkheden meer om een stap vooruit te zetten en trok uiteindelijk zijn conclusies. “Het klassement geeft me momenteel ook gelijk, maar ik heb helemaal geen leedvermaak. Integendeel, ik hoop dat de Pallieters heel snel onderin wegraken. Daar hoort een club met de standing van Lierse niet thuis.”

De supporters op het Lisp zullen hem vanavond alvast rauw lusten. “Ik hoop dat de supporters begrip opbrengen voor mijn keuze. Ze hebben twee jaar lang achter mij gestaan en ik vond hen geweldig, maar ik begrijp dat sommigen ontgoocheld zijn. Diegenen die het niet eens met me zijn, mogen hun ongenoegen uiten. Zolang dat met respect gebeurt, heb ik daar geen problemen mee.”