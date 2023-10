Domenico Tedesco zet vier(!) aanvallers op het veld, Marc Degryse laat zich duidelijk uit over de zaak

Domenico Tedesco wist toch wel wat te verrassen met zijn basisopstelling tegen Oostenrijk. Zo koos hij voor een tweespitsensysteem met Openda naast Lukaku. Carrasco viel zo naast de basiself.

Domenico Tedesco zelf duidde de keuze voor Openda en gaf aan dat het was om ook in balverlies te kunnen drukken op de Oostenrijkers. Die Oostenrijkers spelen vaak door het centrum en dan kan het helpen dat Openda op het veld staat.

Met Doku en Lukebakio op de flanken speelden de Duivels zo in een 4-2-2-2 of misschien zelfs een 4-2-4. "Ik vind het een goede en leuke keuze. Ik ben benieuwd hoe het gaat uitpakken tegen een goede ploeg", analyseerde Marc Degryse in de studio van VTM.

Wapen

"De snelheid van Lukaku en Openda kan een wapen zijn, al moet je kijken hoe je het op het middenveld zal moeten oplossen. Vorige wedstrijden zeiden we dat we een spelmaker misten, een vervanger voor De Bruyne."

"Nu probeert hij het anders op te lossen. De verdedigers zullen heel snel moeten zijn om Lukaku én Openda tegen te houden. Openda is goed bezig in Duitsland, dan mag je een keer een kans krijgen", aldus nog Degryse in zijn analyse.