Jan Vertonghen is heel duidelijk: "Ik beslis dan over mijn toekomst"

Jan Vertonghen zorgde er vrijdagavond mee voor dat België zich kwalificeerde voor EURO 2024. Er werd nipt gewonnen van Oostenrijk. Maar hoe zit het nu met zijn toekomst?

Dat Jan Vertonghen in 2023 nog voor de Rode Duivels start, komt als een verrassing, aangezien een aantal van de gouden generatie hebben besloten om met pensioen te gaan bij de nationale ploeg.

Hoe zijn toekomst eruit ziet valt nog te bezien. "Ik beslis over mijn toekomst in maart of april, ik heb geen haast", antwoordde hij zondag, aan de vooravond van België-Zweden. "Ik probeer zo fit mogelijk te blijven. Momenteel gaat het goed met Anderlecht en de Duivels, en de passie is er nog steeds."

Jan Vertonghen is momenteel recordhouder van caps voor de nationale ploeg (151), een record dat hij nog zal blijven verlengen tot Euro 2024, en hopelijk zo lang mogelijk. Maar gaat hij daarna nog door?